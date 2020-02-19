الكشف عن موعد عقد الجلسة الاستثنائية لطرح أسماء أعضاء حكومة علاوي

2020/02/19 | 18:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أكد تحالف الفتح، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي لم يطلع الكتل السياسية على أسماء الكابينة الوزارية.وقال المتحدث باسم التحالف النائب أحمد الأسدي لوكالة الأنباء الرسمية وتابعته وكالة “العهد نيوز”، إن “جميع الحوارات التي طرحت في الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، كانت إيجابية من […]

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