وفاة مدير مستشفى “ووهان” بسبب كورونا والصين تسجل تحسنا طفيفا

2020/02/19 | 18:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اعلن التليفزيون الرسمي الصيني وفاة مدير مستشفى مدينة ووهان بسبب إصابته بفيروس كورونا.وعلى صعيد نفسه أعلنت السلطات الصينية، أن عدد الوفيات بفيروس “كورونا” داخل البلاد ارتفع إلى 1868 شخصا بنهاية يوم الاثنين، وذلك بزيادة 98 حالة مقارنة باليوم السابق.وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أنه تم تسجيل 1886 حالة إصابة جديدة بـ”كورونا” […]

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