ولدت قبل 8 سنوات وعمرها 80 عاما … وفاة “الطفلة المسنة”

2020/02/19 | 18:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… باتت الطفلة الأوكرانية آنا ساكيدون، البالغة من العمر 8 سنوات، أصغر حالة وفاة لمريض بـ”الشيخوخة المبكرة”، التي يعانيها 160 شخصا فقط حول العالم.وكانت آنا تعاني مرضا وراثيا نادرا يعرف علميا باسم “بروغيريا”، حيث إنها كانت تبدو في عمر الثمانين، بينما عمرها الحقيقي 8 سنوات فقط.ووفق ما ذكر موقع “فولين 24” الأوكراني، فإن […]

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