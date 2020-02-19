شاهد بالفيديو: بعد سلسلة “مغازلات”.. ليلى علوي تعترف لفنان على الهواء مباشرة

2020/02/19 | 18:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استضافت الإعلامية إسعاد يونس خلال برنامجها «صاحبة السعادة»، أبطال وفريق عمل المسلسل المصري الشهير «حديث الصباح والمساء»، الذي عرض عام 2001 وحقق نجاحاً كبيراً آنذاك.وخلال اللقاء، تحدث نجوم العمل عن ذكريات تصوير هذا المسلسل، وسرد الفنان أحمد خليل موقفاً له مع النجمة ليلى علوي، خلال تصوير إحدى لقطات المسلسل، وفور انتهاء […]

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