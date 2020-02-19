بالصور.. نجفيات يخرجن بـ”مسيرة الورد”

2020/02/19 | 18:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أنطلقت مجموعات من النساء والفتيات بمحافظة النجف، اليوم الاربعاء، في مسيرات جابت الشوارع وصولاً الى ساحة الاعتصام الرئيسة وسط المدينة للمطالبة بتحقيق مطالب الاحتجاجات المستمرة من تشرين الاول/ أكتوبر 2019.

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