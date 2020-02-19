وزير الداخلية يوافق على دخول الإيرانيين الى العراق بدون تأشيرة

2020/02/19 | 18:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وافق وزير الداخلية ياسين الياسري، على السماح للوافدين الإيرانيين بالدخول إلى العراق بدون تأشيرة دخول.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن الياسري منح الأشخاص من حملة جوازات السفر الإيرانية الراغبين بالدخول الى الأراضي العراقية سمة الدخول السياحية لغرض زيارة المناطق الدينية والسياحية وبشكل مباشر من المنافذ الحدودية، مبينة أن الأمر ينفذ للفترة من الخامس والعشرين من الشهر الحالي ولغاية الخامس والعشرين من شهر آيار المقبل.

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