نائب يتهم السفير الاميركي بالتسبب في تأخير تشكيل الحكومة: يحرض مكونات على المحاصصة

2020/02/19 | 18:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

اتهم النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، الأربعاء (19 شباط، 2020) السفير الأميركي، ماثيو تولر، بال...





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