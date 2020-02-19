كورونا تؤجل القمة العالمية السنوية لسلامة المرضى

2020/02/19 | 18:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُعلنت سويسرا، اليوم الأربعاء، تأجيل عقد القمة السنوية لسلامة المرضى بسبب تفشي فيروس كورونا.

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