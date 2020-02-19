الاتحاد الآسيوي يتعهد بدعم لعبة الركبي في العراق

2020/02/19 | 18:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد رئيس الاتحادين العربي والآسيوي قيس الظالعي، اليوم الاربعاء، بتقديم الدعم من أجل تطوير لعبة الركبي في العراق.

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