الزراعة مخاطبة حكومة كردستان: انتم مشمولون بخططنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي

2020/02/19 | 18:25 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت وزارة الزراعة، الاربعاء، شمول محافظات اقليم كردستان بالخطط الزراعية المطبقة في باقي أنحاء البلا...

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