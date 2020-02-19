أسامة رشيد.. نجم عراقي سبق «ميمي» إلى بلاد الرحالة

2020/02/19 | 18:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «المستقلة» تلقي الضوء على أرقام النجم العراقي أسامة رشيد المحترف في بلاد الرحالة البرتغاليين.

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