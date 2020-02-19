مسرور بارزاني يلتقي بابا الفاتيكان

2020/02/19 | 18:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس حكومة منطقة كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 19 شباط/ فبراير، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ، في جلسة تم النقاش فيها حول جملة من المل...

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