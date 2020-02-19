وزارة الثقافة تتسلم “408” قطعة أثرية مستردة من دول العالم “وثيقة”

2020/02/19 | 18:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد تسلم وزير الثقافة والسياحة والآثار، عبد الأمير الحمداني، اليوم الأربعاء، “408” قطعة أثرية مستردة من عدة دول في العالم، تعود الى مراحل مختلفة من تاريخ العراق.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أن “وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم، سلم وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمدانيّ، قطعاً أثرية كانت […]

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