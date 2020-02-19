2020/02/19 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إغتيال قائد فيلق القدس يكشف خلل المنظومة السرية الإيرانية الغارديان: طهران تعاني في محاولة ملء فراغ سليماني لندن – الزمان قالت صحيفة الغارديان البريطانية ان إيران تحاول ملء الفراغ الاستراتيجي الذي خلفه اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، مشيرة الى ان مقتل سليماني كان لحظة لم تشهد منطقة الشرق الأوسط مثلها خلال 17 عاماً.ويرى […]

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