إنجاز  90 بالمئة من مشروع تأهيل جسر تحويلة سامراء

2020/02/19 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الطرق والجسور: إنجاز 90 بالمئة من مشروع تأهيل جسر التحويلة سامراء – محمد صادق السامرائي حققت دائرة الطرق والجسور من خلال كوادرها الهندسية في مديرية طرق وجسور صلاح الدين وملاكات شركة ماء السماء الدولية الشركة المنفذة نسبة انجاز بلغت 90 بالمئة من مشروع تاهيل جسر تحويلة سامراء ومقترباته وبكلفة عشرة ملايين و884 ألف دولار ومن […]

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