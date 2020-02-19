2020/02/19 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلعت الشمس على الحرامية – نوزاد حسن قبل اعلان محمد توفيق علاوي اسماء تشكيلته الحكومية بدأ بعض النواب السنة,والكرد ايضا بالحديث عن الاستحقاق الانتخابي,وحصة هذا الحزب او ذاك من الوزارة.الشيء اللافت للنظر ان هذا الكلام يطرح علنا في الفضائيات وكأن الصفقة لا بد ان تبرم على الشكل الذي تفكر الاحزاب.وهذا يعني ان الدولة طوال الاعوام […]

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