بالصور اكبر مائدة للطعام تنصب الآن في ساحة الصدرين ساحة الإحتجاجات والمظاهرات الشعبية

2020/02/19 | 18:36 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المائدة نصبت لتقديم الطعام على روح الولي الطاهر الشهيد السعيد السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه ” قدست اسرارهم ” في الذكرى السنوية الميلادية لاستشهادهم

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