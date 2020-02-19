2020/02/19 | 18:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، مع وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني وناقش معه عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وإيطاليا في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض آخر المستجدات في العراق والمنطقة.كما جرى التأكيد على مواصلة دعم قوات البيشمركة والجيش العراقي وخصوصاً في مجال التدريب، وتم الاتفاق كذلك على أن تنظيم داعش لا يزال يمثل تهديداً جدياً للأمن في العراق مما يتطلب مزيداً من التنسيق لمكافحته ومواجهة الإرهاب بصورة عامة.هذا وثمن وزير الدفاع الإيطالي دور رئيس حكومة إقليم كوردستان في تخفيف حدة التوترات في المنطقة.بدوره شكر رئيس حكومة الإقليم، إيطاليا على تقديم الدعم والإسناد لإقليم كوردستان وبالأخص في مجال الحرب ضد الإرهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني يجري مباحثات امنية وعسكرية مع وزير الدفاع الايطالي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني يجري مباحثات امنية وعسكرية مع وزير الدفاع الايطالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).