بالصور.. الوحدة التدريبية الاولى لصفاء هادي مع فريقه الروسي

2020/02/19 | 18:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

خاض لاعب المنتخب الوطني صفاء يخوض اول وحدة تدريبية مع فريقه الجديد.

وتواجد هادي مع فريقه كريليا سوفيتوف الروسي وخاض وحدة تدريبية كاملة.

ويتواجد الفريق ضمن معسكر الفريق المقام في مدينة ملقا الاسبانية.

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