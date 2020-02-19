2020/02/19 | 18:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداجرى منتخبنا الوطني للشباب ، عصر اليوم الاربعاء ، مرانه الاخير استعدادا لمواجهة المنتخب الكويتي في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب المقامة حاليا في السعودية.وستقام المواجهة العراقية الكويتية في الساعة 2:45 من عصر غدا الخميس ، حيث يطمح ليوث الرافدين الى تحقيق الفوز وتعويض الخسارة في الجولة الاولى امام المنتخب التونسي بهدف لهدفين .يذكر ان المنتخب الكويتي خسر ايضا في الجولة الافتتاحية امام المنتخب الموريتاني بثنائية نظيفة ، وسيلتقي غدا الاثنين المنتخب التونسي مع نظيره الموريتاني .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. ليوث الرافدين يرفعون شعار التعويض امام الكويت) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. ليوث الرافدين يرفعون شعار التعويض امام الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).