2020/02/19 | 18:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشروع باعمار 450 منزلا في منطقتي( الشهوان والخاتونية) داخل الموصل القديمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 18:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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