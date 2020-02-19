“يس عراق” تبث كلمة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الى الشعب العراقي بعد قليل

2020/02/19 | 18:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يوجه كلمة الى الشعب العراقي بعد قليل حول تشكيل الحكومة .موعد البث : الساعة السابعة الوقت : خمس دقائق

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