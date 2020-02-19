جمانة كريم : شخصيتي في دراما رمضان المقبل

2020/02/19 | 18:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الفنانة جمانة كريم عن دخولها المعترك الردامي الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل ينفذ حاليا ببغداد، وهو من تأليف باسل الشبيب وأخراج جمال عبد جاسم .

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