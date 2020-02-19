2020/02/19 | 18:57 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد معاون قائد عمليات اللواء 41 في الحشد الشعبي جواد خليل، الاربعاء، تأمين قاطع المسؤولية بالكامل وقطع اهم طرق امداد لعناصر داعش في اطراف بحيرة حمرين في ديالى.وقال جواد في تصريح لاعلام الحشد وتابعته وكالة صدى انه “ضمن العمليات الاستباقية والمتابعة المستمرة للعدو تم تأمين قاطع المسؤولية بالكامل وقطع اهم خطوط التواصل والامداد بين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 41 للحشد يؤمن قاطع مسؤوليته بالكامل في ديالى ويقطع اهم طرق امداد داعش في حمرين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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