2020/02/19 | 18:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..تعرف على دور اللواء 16 بالحشد الشعبي في كركوك.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



تعرف على دور اللواء 16 بالحشد الشعبي في كركوك وكالة صدى الاعلام للانباء.

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