وفاة أول شخص بفيروس كورونا في إيران

2020/02/19 | 18:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وكالة أنباء إيرانية شبه رسمية، مساء الأربعاء، إن إحدى الحالتين المصابتين بفيروس كورونا توفيت قبل قليل في محافظة قم الواقعة وسط إيران.ونقلت وكالة أنباء ”شفقنا“ عن مصادر طبية بمحافظة قم قولها: إن ”أحد المصابين بفيروس كورونا في هذه المحافظة توفي داخل مستشفى“، مشيرة إلى أن ”وفاته كانت بسبب إصابته بهذا الفيروس ومعاناته السابقة من مرض في الرئة“.وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قالت في وقت سابق، إن التحليلات الطبية التي أجرتها لاثنين من أهالي قم، أكدت إصابة شخصين بفيروس كورونا.ومحافظة قم تعد أهم المدن السياحية الدينية، حيث تضم مرقد فاطمة بنت موسى الكاظم سابع الأئمة لدى الطائفة الشيعية، كما هي معقل للحوزة الدينية ومعقل المرجعيات الشيعية.

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