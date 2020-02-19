2020/02/19 | 18:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي مسن عراقي أثناء حديثه لبرنامج تلفزيوني في بث حي على الهواء مباشرة، داخل مستشفى اليرموك التعليمي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: لحظة وفاة عراقي خلال لقاء على الهواء مباشرة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد: لحظة وفاة عراقي خلال لقاء على الهواء مباشرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).