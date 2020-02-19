السفارة الايرانية ببغداد تعلن عن تسهيلات خاصة لسفر العراقيين 

2020/02/19 | 18:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد، يوم الاربعاء، عن تقديم تسهيلات خاصة للعراقيين الراغبين في السفر الى ايران خلال أشهر رجب وشعبان ور...

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