العراق.. اكتشاف اثري ضخم يحل غموض لآلاف السنين

2020/02/19 | 18:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف في العراق هيكلا عظميا عمره 70 ألف عام لإنسان نياندرتال مما يساعد في حل غموض معتقد قديم....

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