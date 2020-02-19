الفريق الركن البياتي يعلن فتح ساحة الاحتفالات في الخضراء امام فريق رياضي

2020/02/19 | 19:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة ، الاربعاء، عن فتح ساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء امام فريق رياضي يمثل البلد.ونقل المكتب عن السكرتير الشخصي للقائد العام للوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى ، “انسجاما من طلبات المتظاهرين ولاعطاء فرصة لمحبي الرياضة اعتبارا من الاسبوع المقبل

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