وزير الثقافة: هناك فريق متخصص لاستعادة جميع الآثار العراقية المهرّبة

2020/02/19 | 19:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني، اليوم الأربعاء، وجود فريق متخصص في هيأة الآثار لمتابعة ملف الآثار المهربة حول العالم، فيما أشار وزير الخارجية محمد الحكيم إلى قرب إعادة خمسة عشر ألف قطعة ثمينة من واشنطن إلى العراق.وقال الحمداني في حديث لوكالة الأنباء العراقية، تابعته “العهد نيوز” إن “فريقاً متخصصاً في […]

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