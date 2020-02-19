2020/02/19 | 19:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية العميد وليد الزيدي اعادة ارض الحبيبية الى النادي بعد معوقات شهدتها الفترة الماضية.وذكر نائب رئيس نادي القوة الجوية العميد وليد الزيدي في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “اجتماعا جمعه بالأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي تم فيه الموافقة على اعادة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة الصقور تعيد ارض الحبيبية الى نادي القوة الجوية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة الصقور تعيد ارض الحبيبية الى نادي القوة الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).