هل أفلح في الدراسة كما فعل في الملعب؟.. يونس محمود يصل الجامعة

2020/02/19 | 19:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: مع انتشار خبر قبول كابتن المنتخب الوطني السابق يونس محمود في كلية التربية الرياضية في أحدى الجامعات الاهلية، أثيرت مجدداً قصة المسيرة الدراسية للنجم العراقي الذي صار وجال في الملاعب.العديدون من طلبة الجامعة رحبوا بـ “أبو ذنون” كلنا ابو ذنون ومبارك قبولك في جامعه النسور كلية الرياضة — علي (@Ali2019legend) December […]

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