2020/02/19 | 19:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار سيادة نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد اليوم الأربعاء ديوان الرقابة المالية الإتحادي وكان في استقباله رئيس الديوان الدكتور صلاح نوري خلف والكادر المتقدم، وجرى خلال اللقاء الذي حضره السيد رئيس ممثلية حكومة أقليم كوردستان في بغداد، و مدير عام مكتب نائب رئيس المجلس بحث السبل الكفيلة للتعاون والتنسيق بين الأجهزة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير الحداد يبحث مع ديوان الرقابة المالية الإتحادي تفعيل دور الأجهزة الرقابية لرفع مستوى الأداء والكشف عن المخالفات المالية بشفافية وحيادية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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