هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير الحداد يبحث مع ديوان الرقابة المالية الإتحادي تفعيل دور الأجهزة الرقابية لرفع مستوى الأداء والكشف عن المخالفات المالية بشفافية وحيادية وكالة صدى الاعلام للانباء.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشير الحداد يبحث مع ديوان الرقابة المالية الإتحادي تفعيل دور الأجهزة الرقابية لرفع مستوى الأداء والكشف عن المخالفات المالية بشفافية وحيادية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشير الحداد يبحث مع ديوان الرقابة المالية الإتحادي تفعيل دور الأجهزة الرقابية لرفع مستوى الأداء والكشف عن المخالفات المالية بشفافية وحيادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).