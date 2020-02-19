2020/02/19 | 19:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت مديرية الاستخبارات، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على شخصين مطلوبين بقضايا “ارهابية” في بغداد.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع قوة امنية مشتركة، من القاء القبض على […]

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