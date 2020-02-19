الإمارات تستضيف بطولة غرب اسيا للرجال العاشرة رسمياً

2020/02/19 | 19:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم رسمياً استضافته للنسخة العاشرة من بطولة اتحاد غرب آسيا للرجال.وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية للاتحاد الإماراتي في بيان أن استضافة بلاده للبطولة دليل على النجاح الكبير الذي تحققه في تنظيم مختلف الأحداث، وأن البنية التحتية المتينة التي تتميز بها، تشجع جميع الاتحادات الإقليمية والقارية على

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