علاوي يحدد موعد تقديم تشكيلته الوزارية ويتعهد بمحاسبة قتلة المتظاهرين [نص الكلمة ]

2020/02/19 | 19:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]دعا رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية يوم الأثنين المقبل للتصويت على كابينته الوزارية.

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