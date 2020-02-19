الفتح: علاوي لم يطلع الكتل على أسماء الكابينة الوزارية

2020/02/19 | 19:37 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد تحالف الفتح، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي لم يطلع الكتل السياسية على أسماء الكابينة الوزارية.

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