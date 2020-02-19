مروحيّة لبنانيّة تصطدم بكابل تزلّج

2020/02/19 | 19:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اصطدمت مروحية تابعة للجيش اللبناني أثناء تحليقها فوق منطقة كفرذبيان – كسروان، بأحد كابلات التزلّج في المنطقة ما أدّى إلى قطعه، فيما لم يُصب أحدٌ بأذى.وأفاد منتجع “Mzaar Ski Resort” للتزلج بأنّ التحقيقات قائمة مع الجيش لتبيان أسباب الحادثة.المصدر: ليبانون ديبايت

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