لوحات طلبة الفنون الجميلة تنتهي إلى “القمامة” بعد تراكمها في المخازن.. مقترح عاجل لـ”فتح مزاد”

2020/02/19 | 19:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد فتح المصير المؤسف الذي انتهت إليه لوحات ومشاريع تخرج طلبة كلية الفنون الجميلة في جامعة البصرة، الباب على التفكير بآلية لمعالجة تراكم اللوحات في مخازن الكلية.واظهرت صور اطلعت عليها “يس عراق” قيام كوادر من كلية الفنون الجميلة في جامعة البصرة، برمي لوحات مشاريع تخرج الطلبة، في القمامة، فيما تداولت مواقع التواصل […]

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