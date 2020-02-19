محمد علاوي “يحرج” القوى السياسية أمام الشعب: هذا ما تعهد بتنفيذه اذا مررت الحكومة

2020/02/19 | 19:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وضع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، القوى السياسية في حرج امام الشعب العراقي، وذلك من خلال تأكيده على اكمال كابينة مستقلة لأول مرة بدون مشاركة مرشحي الاحزاب، متعهدا بالتحضير لانتخابات مبكرة واعادة النازحين واعادة هيبة الدولة، فيما طالب البرلمان بعقد جلسة استثنائية الاثنين القادم لتمرير الكابينة، معتبرا انها اذا لم […]

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