هذا اللاعب سينتقل لبرشلونة

2020/02/19 | 19:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن برشلونة قرر حسم التعاقد مع الدانماركي مارتن برايثوايت مهاجم ليجانيس، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة أبلغ إدارة ليجانيس بأنه سيدفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ قيمته 18 مليون يورو.

وكانت إدارة ليجانيس قد رفضت التفاوض حول رحيل برايثوايت، لا سيما وأنه لاعب مهم في التشكيلة الأساسية، لمساعدة الفريق على تفادي الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

وأضافت الصحيفة: "من المفترض أن يحسم برشلونة الصفقة بشكل رسمي، مساء اليوم الأربعاء".

وكان وكيل برايثوايت في كتالونيا خلال الأيام الماضية، للاتفاق مع إدارة برشلونة على كافة التفاصيل، لإتمام التعاقد مع اللاعب صاحب الـ28 عاما.

وينوي كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، الاعتماد على برايثوايت، خلال المواجهة المقبلة ضد إيبار يوم السبت المقبل.

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