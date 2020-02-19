علاوي يتم تشكيل كابينته ويدعو البرلمان لجلسة استثنائية لمنحها الثقة الاثنين المقبل

2020/02/19 | 19:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، مساء اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من تشكيل كابينته الوزارية، داعياً مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لمنح الثقة للحكومة، الأسبوع المقبل.وقال علاوي في كلمة تابعتها "كلكامش برس"، مخاطباً الشعب العراق "ان معركتكم التاريخية من اجل الوطن التي تحملتم من اجلها اعباءً ثقيلة وتضحيات جسيمة قد غيرت القواعد السياسية واثمرت عن تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود بدون مشاركة مرشحي الاحزاب السياسية".وأضاف "هذه التشكيلة قد اختيرت لما يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات بالإضافة إلى ما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد الى بر الأمان وخدمة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم".وأشار إلى أن "هذه التشكيلة ستكون لجميع العراقيين وستحظى بثقتهم من خلال ما ستنجزه وبعد ان يمنحها البرلمان ثقته".ودعا علاوي "مجلس النواب رئاسة وأعضاءً الى عقد جلسة استثنائية من اجل التصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل".واتمنى على النواب أن "يثبتوا للعراقيين جميعاً رغبتهم بالإصلاح وأن يتحملوا المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وأن يفكروا بحاضر العراق ومستقبله ولا تمنعهم المصالح الخاصة عن اتخاذ القرار الصحيح فالعراق فوق كل المصالح".وأردف "اسمحوا لي ان اذكركم بأننا لا يمكننا التهرب من الإصلاح الحقيقي.فما بعد هذه الاحتجاجات ليس كما كان قبلها وان تراجعت وتيرة التظاهرات فإنها ستعود في أي وقت بشكل اقوى وأوسع من الذي شهدناه".وقال علاوي "الدماء الغالية التي أريقت لن تذهب سدى مهما كان الثمن وهذا الموضوع بالذات سيكون من أولويات حكومتي، فبمجرد منحها الثقة ستباشر بالتحقيق حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف للشعب عن العناصر التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية وملاحقتهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت مواقعهم والافراج عن المتظاهرين السلميين".وأكد "لن نسمح باعتقال العراقيين ظلماً او لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وسنعمل على استعادة هيبة الدولة والقيام بالإجراءات الضرورية لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيداً عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية".وتعهد "سنعمل ايضاً على تحسين الظروف المعيشية لجميع العراقيين واعادة النازحين لمنازلهم بعز وكرامة، وسنعرض لشعبنا الكريم البرنامج الحكومي بشكل كامل بالتوقيتات المحددة".وخاطب علاوي المتظاهرين قائلا إن "كل ما تحقق كان نتيجة لإصراركم وتضحياتكم، فهنيئاً لكم هذا الشرف العظيم الذي سيحفظه لكم شعبكم والتاريخ، هنيئاً لكم هذا المجد الباسل وهذه الشجاعة فقد اسستم لمرحلة جديدة في تاريخ العراق، فاستمروا بارك الله بجهودكم".وأضاف "أود أن اطلب منكم رغم ازمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي نتيجة الإخفاقات السابقة ان نتوكل على الله ونبدأ صفحة جديدة من صفحات هذا البلد العظيم لعلنا نسجل بها تاريخاً يليق باسم العراق في حال مُررت الحكومة".واستدرك "واذا لم تمرر فاعلموا ان هناك جهات لا زالت تعمل من اجل استمرار الأزمة من خلال الإصرار على عدم تنفيذ مطالبكم وتعمل كذلك على استمرار المحاصصة والطائفية والفساد".وختم علاوي بالقول "ولكن مع هذا فأنا كلي ثقة بالنواب بأنهم سيكونون مع شعبهم ولن يكونوا مع من سرق مقدراته وخاصة انهم مؤتمنون على العراق".

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