2020/02/19 | 19:40 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي: كلي ثقة بالنواب بأنهم سيكونون مع شعبهم ولن يكونوا مع من سرق مقدراته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/19 | 19:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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