الجيش السوري يستهدف الانتحاريين في ادلب جواً

2020/02/19 | 19:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة بث الاعلام الحربي مقطع فيديو لاستهداف الجيش السوري وحلفائه الارهابيين والانتحاريين وآياتهم جوا خلال معارك ادلب شمال غرب سوريا.وتاتي ضربات الجيش السوري للارهابيين في ادلب في الوقت الذي استعاد الجيش لكامل محافظة حلب وتامينها بشكل كامل خلال الايام الماضية.هذا وقد بدأ الأهالي عقب تحرير الريف الشمالي والغربي لمحافظة حلب بالعودة […]

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