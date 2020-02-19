2020/02/19 | 19:44 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | علاوي: سنعمل على تحسين الظروف المعيشية للعراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | علاوي: سنعمل على تحسين الظروف المعيشية للعراقيين
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | علاوي: سنعمل على تحسين الظروف المعيشية للعراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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