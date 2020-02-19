أول تعليق نيابي على طلب علاوي تحديد الاثنين موعداً للتصويت على كابينته الوزارية

2020/02/19 | 19:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب عن تحالف الفتح، وليد السهلاني، الأربعاء (19 شباط 2020)، إن استجابة مجلس النواب، لدعوة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بشأن عقد جلسته الاثنين المقبل، لتمرير الكابينة الوزارية، مرهون بتوافق الكتل السياسية.

وقال السهلاني في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "عقد جلسة البرلمان الاستثنائية يوم الاثنين المقبل، لمنح تشكيلة علاوي الوزارية الثقة، مرهون بتوافق الكتل السياسية".

واضاف ان "المهلة الدستورية المحددة لعلاوي والتي تنتهي في الثاني من اذار المقبل، تلزمه في تقديم كابينته الوزارية، وفي حال لم يقدمها خلال المدة الدستورية، سيستبدل بشخصية أخرى يتم تكليفها".

ودعا رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الاربعاء (19 شباط 2020)، مجلس النواب الى عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل، من اجل التصويت على منح الثقة لحكومته الانتقالية المقبلة.

وقال علاوي في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي، إن "معركتكم التأريخية من اجل الوطن التي تحملتم من اجلها اعباءً ثقيلة وتضحيات جسيمة قد غيرت القواعد السياسية و اثمرت عن تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود بدون مشاركة مرشحي الاحزاب السياسية".

واضاف أن "هذه التشكيلة قد اختيرت لما يتصف به أصحابها من كفاءة ومؤهلات بالإضافة إلى ما لديهم من برامج قابلة للتطبيق للعبور بالبلد الى بر الأمان و خدمة المواطنين على اختلاف انتماءاتهم، هذه التشكيلة ستكون لجميع العراقيين وستحظى بثقتهم من خلال ما ستنجزه وبعد ان يمنحها البرلمان ثقته".

ودعا علاوي "مجلس النواب الموقر رئاسة وأعضاءً الى عقد جلسة استثنائية من اجل التصويت على منح الثقة للحكومة يوم الاثنين المقبل الموافق 24 شباط ".

وطالب رئيس الوزراء المكلف "النواب أن يثبتوا للعراقيين جميعاً رغبتهم بالإصلاح وأن يتحملوا المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم وأن يفكروا بحاضر العراق ومستقبله ولا تمنعهم المصالح الخاصة عن اتخاذ القرار الصحيح فالعراق فوق كل المصالح ، و اسمحوا لي ان اذكركم بأننا لا يمكننا التهرب من الإصلاح الحقيقي".

واشار إلى أن "ما بعد هذه الاحتجاجات ليس كما كان قبلها وان تراجعت وتيرة التظاهرات فإنها ستعود في أي وقت بشكل اقوى وأوسع من الذي شهدناه فالدماء الغالية التي أريقت لن تذهب سدى مهما كان الثمن وهذا الموضوع بالذات سيكون من أولويات حكومتي، فبمجرد منحها الثقة ستباشر بالتحقيق حول كل ما وقع في ساحات التظاهر، والكشف للشعب عن العناصر التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية و ملاحقتهم وتقديمهم الى العدالة مهما كانت مواقعهم والافراج عن المتظاهرين السلميين ، فنحن لن نسمح باعتقال العراقيين ظلماً او لمجرد تعبيرهم عن رأيهم ، و ستعمل على استعادة هيبة الدولة والقيام بالإجراءات الضرورية لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيداً عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية، وستعمل ايضاً على تحسين الظروف المعيشية لجميع العراقيين واعادة النازحين لمنازلهم بعز وكرامة ، وسنعرض لشعبنا الكريم البرنامج الحكومي بشكل كامل بالتوقيتات المحددة".

ووجه علاوي رسالة إلى الشباب قائلا، إن "كل ما تحقق كان نتيجة لإصراركم وتضحياتكم ، فهنيئاً لكم هذا الشرف العظيم الذي سيحفظه لكم شعبكم والتأريخ ، هنيئاً لكم هذا المجد الباسل وهذه الشجاعة فقد اسستم لمرحلة جديدة في تأريخ العراق".

وتابع :"أود أن اطلب منكم رغم ازمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي نتيجة الإخفاقات السابقة ان نتوكل على الله و نبدأ صفحة جديدة من صفحات هذا البلد العظيم لعلنا نسجل بها تأريخاً يليق باسم العراق في حال مُررت الحكومة واذا لم تمرر فاعلموا ان هناك جهات لا زالت تعمل من اجل استمرار الأزمة من خلال الإصرار على عدم تنفيذ مطالبكم وتعمل كذلك على استمرار المحاصصة والطائفية والفساد ، ولكن مع هذا فأنا كلي ثقة بالسادة النواب بأنهم سيكونون مع شعبهم ولن يكونوا مع من سرق مقدراته و خاصة انهم مؤتمنون على العراق".

بغداد اليوم- بغداد

نفى النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، الأربعاء 19-2-2020، وجود اية نية لدى حزبه للموافقة على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي والتصويت عليها في حال رُفضت من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، مؤكدا ان الموقف الكر

بغداد اليوم-بغداد

رجح الخبير القانوني، علي التميمي، الأربعاء (19 شباط 2020) لجوء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، إلى واحد من طريقين متوقعين بعد الثاني من اذار في حال لم يتم التصويت على منح الثقة للمكلف محمد توفيق علاوي.

وقال التميمي

بغداد اليوم - بغداد

تنشر وكالة بغداد اليوم الاخبارية النص الكامل لكلمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

بسم الله الرحمن الرحيم

ايها العراقيون الكرام ..

ان معركتكم التأريخية من اجل الوطن التي تحملتم من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أول تعليق نيابي على طلب علاوي تحديد الاثنين موعداً للتصويت على كابينته الوزارية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أول تعليق نيابي على طلب علاوي تحديد الاثنين موعداً للتصويت على كابينته الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).