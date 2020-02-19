علاوي يدعو البرلمان لعقد جلسة استثنائية


علاوي يدعو البرلمان لعقد جلسة استثنائية
2020/02/19 | 19:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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