المحكمة الاتحادية العليا في بايرن ميونخ ترفض الإفراج عن امرأة شاركت في قتل طفلة ايزيدية

2020/02/19 | 20:00 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- بايرن ميونخ جنيفر امرأة المانية من مدينة لونه بمقاطعة نيدرزاكسن الالمانية، انضمت لتنظيم الدولة الاسلامية المعروف ب “داعش”، وشاركت في جريمة قتل طفلة ايزيدية كانت تبلغ من العمر خمس سنوات.محامي الدفاع عن “جنيفر” طلب من المحكمة الإفراج عنها مؤقتا لكن الاخيرة رفضت طلبه لعدم وجود مبرر حسب قولها.

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