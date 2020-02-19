علاوي يدعو للتصويت على منح الثقة للحكومة الاثنين المقبل

2020/02/19 | 20:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي البرلمان الى عقد جلسة استثنائية للتصويت على التشكيلة الحكومية الاثنين القادم....

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